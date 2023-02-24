Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. С призывом к администрации президента США Джо Байдена запретить работающим в стране авиационным компаниям из Китая летать над территорией России обратились глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) и старший республиканец этого комитета Джеймс Риш (от штата Айдахо). Текст их письма 23 февраля опубликовало агентство Reuters.

James Arthur Gekiere/Global Look Press Самолёт в небе

В своём послании сенаторы обратились с просьбой к госсекретарю Энтони Блинкену, главе минтранса Питу Буттеджаджу и помощнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану об обеспечении того, чтобы воздушные судна коммерческих авиакомпаний, которые летают над российской территорией, не вылетали и не прибывали в города США.

Также американские законодатели призвали Белый дом «решительно и публично отговаривать лиц, граждан и постоянных жителей США от полетов над территорией России», а также запретить полёты над российской территорией должностным лицам при совершении ими служебных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предложил Европейскому союзу снять санкции с девяти российских граждан — представителей бизнес-сообщества.