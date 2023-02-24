Будапешт, 24 февраля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Будапешт предложил Европейскому союзу снять санкции с девяти российских граждан — представителей бизнес-сообщества, заявил 24 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Всего девять человек, — сообщил Сийярто. — Мы предложили снять санкции с них».

По словам венгерского дипломата, Будапешт заступился за предпринимателей, о которых получил информацию из ряда стран Центральной Азии. Выяснилось, что бизнесмены осуществляют очень важные инвестиции в этих странах.

«И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми, — сказал Сийярто в интервью РИА Новости, аргументируя намерение Венгрии вывести этих граждан РФ из-под санкций.

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Напомним, Сийярто заявил, что ряд российских министров ЕС планировал добавить в санкционный список, но Венгрия не согласна с таким подходом, считает его тупиковым.