Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. С фондом по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине будет сотрудничать Министерство здравоохранения России. Об этом 24 февраля заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

Анна Исакова/ТАСС Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Как отметил Мурашко, реабилитация и медицинская поддержка как участников спецоперации, так и членов их семей, являются приоритетом для системы здравоохранения нашей страны.

«Сегодня мы выпустили, у нас работают методические рекомендации уже по созданию фонда, фонд это всё обобщит и скоординирует, и, безусловно, система здравоохранения в этом обязательно поучаствует», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил создать государственный фонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации.