Пекин, 24 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 24 февраля, представило план, выполнение пунктов которого приведет к урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД КНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Заявление содержит в себе 12 пунктов, каждый из которых в той или иной мере призывает к прекращению боевых действий, мирным переговорам и экономической стабильности. Также в десятом пункте указывается, что санкционная политика Запада никак не способствует урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю было предложено проведение встречи с целью обсуждения возможностей урегулирования конфликта.