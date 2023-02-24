Пхеньян, 24 февраля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В качестве объявления войны могут быть расценены дальнейшие провокации и враждебность США по отношению к Северной Корее при игнорировании протестов Народной Республики. Об этом 23 февраля заявил директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын, его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», — сказал он.

Кроме того, Квон Чжон Гын подчеркнул, что Вашингтону для разрыва «порочного круга военной напряженности» на Корейском полуострове нужно показать «действенную позицию» и отказаться от планов по развертыванию стратегических средств в Южной Корее, также прекратив все направленные против КНДР военные учения.

При этом северокорейский лидер добавил, что это является для США единственным способом для достижения разрядки ситуации в регионе.

Также он осудил Совет Безопасности ООН, который, по его мнению, находится под «влиянием США и их сателлитов», за использование двойных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, из Северной Кореи 18 февраля была запущена баллистическая ракета «Хвасон-15», относящаяся к классу межконтинентальных.