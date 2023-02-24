Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Без ответа оставила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд вопрос о публикации американского предпринимателя Илона Маска с обвинениями в её адрес в разжигании конфликта на Украине. Об этом 23 февраля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Нуланд указала, что не понимает, о чём идёт речь, и ушла от ответа на вопрос касательно публикации Маска в её адрес.

«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этой войны и это можно сделать завтра», — заявила Нуланд.

Напомним, Илон Маск прокомментировал статью о вовлечённости США в конфликт на Украине после слов Нуланд о Крыме словами: «Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд».

Американский дипломат указала, что Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ракетных ударов по военным объектам России в Крыму. Нуланд пояснила, что только как минимум демилитаризация Крыма поможет Киеву почувствовать себя в безопасности.