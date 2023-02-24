Иркутск, 24 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме Масляногорска Иркутской области, погиб один человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России Пожар в Иркутской области

Отмечается, что пожар произошел в первом часу ночи. На место происшествия прибыли три сотрудника пожарной службы.

Из горящего восьмиквартирного дома было эвакуировано 12 человек, среди которых пять детей.

Как заявили в МЧС по Иркутской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электроплитки. В результате пожара здание полностью уничтожено огнем.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на складе в Красноярской области.