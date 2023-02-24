Будапешт, 24 февраля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли России, сообщает 24 февраля РИА Новости.

Barna Rovács (Rovibroni) АЭС Пакш. Венгрия

По словам министра, ряд стран ЕС усиленно добивался введения санкций в отношении российской атомной отрасли. Однако Будапешт выступил категорически против таких мер, и его в этом поддержали несколько европейских государств.

«Если мы не сможем продолжить строительство АЭС Пакш-II, то мы потеряем большую часть гарантии нашей долгосрочной энергетической безопасности. Я думаю, что энергетика должна быть полностью исключена из санкций, учитывая тот факт, что энергетика — это физическая проблема, которая не имеет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией», — сказал Сийярто.

Напомним, что в 2014 году Венгрия и Россия достигли соглашения о строительстве двух атомных энергоблоков на действующей с 1982 года АЭС «Пакш». Их возведение началось в 2019 году.