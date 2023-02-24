Гавана, 24 февраля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Открытие США военной базы в Гуантанамо 120 лет назад было осуществлено против воли кубинского народа и является «кражей суверенитета» республики. Об этом 24 февраля написал президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в одной из соцсетей.

Марат Абулхатин/ТАСС Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

«Прошло уже 120 лет со дня <…> кражи кубинского суверенитета, со дня, когда в тело Кубы был воткнут кинжал, который причиняет боль и другим народам, поскольку базу используют в качестве незаконной тюрьмы», — отметил он в своём сообщении.

Также кубинский лидер напомнил, что Вашингтон 120 лет назад произвёл оккупацию более 177 квадратных километров территории Острова свободы вопреки воле его жителей.

При этом Диас-Канель подчеркнул, что с такой «насильственной узурпацией» необходимо покончить.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что власти Кубы для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции направят в республику бригаду медработников, в составе которой будут 32 человека.