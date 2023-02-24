Брюссель, 24 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. На Южный Кавказ собирается приехать с визитом спецпредставитель Европейского союза по этому региону Тойво Клаар. Он сообщил об этом 24 февраля на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Возвращаюсь в регион для серии консультаций по итогам встреч лидеров в Мюнхене, стартуя с Еревана», — написал в своём сообщении Клаар.

Также спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу уточнил, что он уже с утра ждёт «хороших встреч».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны отметили важность продолжения мирного процесса между армянской и азербайджанской сторонами.