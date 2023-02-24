Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Финансовая помощь может быть предоставлена Вашингтоном Киеву в обмен на то, чтобы Украина смирилась с мыслью об окончательной потере территорий. Об этом 23 февраля написал обозреватель Time Филип Шорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Хотя никто не готов говорить об этом напрямую, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают. <…> Украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском именно той неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить», — поясняет Шорт.

Журналист уверен в том, что Россия не будет проигравшей стороной в конфликте на Украине. Именно поэтому логичным исходом событий станет сохранение за Россией всех вошедших в её состав территорий. Шорт указывает, что в случае, если конфликт завершится таким образом, украинцы воспримут позицию стран Запада как предательство.

«В конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», — добавил Шорт.