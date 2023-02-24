Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Власти США могли перенаправить средства на борьбу с распространением наркотиков внутри страны, использовав малую часть той помощи, которая была выделена Украине, написал 24 февраля в своем микроблоге кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Политик подчеркнул, что военные Соединенных Штатов должны прежде всего защищать свою территорию. Рамасвами отметил, что в случае избрания на президентский пост выбрал бы своими внешнеполитическими приоритетами «провозглашение независимости» США от Китая, а также уничтожение мексиканских наркокартелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин написала в своем микроблоге, что американский президент Джо Байден сделал подарок Пекину, развязав вооруженный конфликт между Россией и Украиной.