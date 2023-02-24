Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Российский хоккеист НХЛ Дмитрий Орлов несколько удивился своему переходу из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз», сообщает 24 февраля РИА Новости.

Michael Miller Дмитрий Орлов

Вместе с Орловым в «Бостон» перешёл нападающий Гарнет Хэтэуэй. В качестве компенсации «Вашингтон» получил от «Бостона» форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика.

В сделке также был задействован клуб «Миннесота Уайлд». «Миннесота» приобрела Орлова в обмен на выступающего за московский ЦСКА нападающего Андрея Светлакова, а затем отдали Орлова «Бостону», удержав 25% его зарплаты.

«Дмитрий, хотя знал, что обмен произойдет, но после официальных новостей о сделке испытал небольшой шок», — заявил агент хоккеиста. Но, по мнению, агента, Орлов, уже один раз завоевавший Кубок Стэнли, выступая за «Вашингтон», надеется стать его обладателем ещё раз уже в составе «Бостона».