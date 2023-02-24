Бейрут, 24 февраля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин смог эффективно ответить на вторжение Запада, использовав возможности России, пишет обозреватель портала Al Mayadeen генерал ливанской армии в отставке Ильяс Фархат.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам автора публикации, Запад развязал против России информационную и экономическую войну, желая одолеть страну. Обозреватель отметил, что российский лидер в ответ на планы западных стран умело использовал энергоресурсы для стабилизации экономики России.

Кроме того, как указывает генерал, с началом спецоперации на Украине в российском обществе значительно вырос уровень патриотизма и рейтинг поддержки Путина. Автор статьи напомнил, что в истории России было два крупных вторжения, которые страна смогла отразить. Речь идет об Отечественной войне 1812 года с наполеоновской Францией и Великой Отечественной войне с гитлеровской Германией.

По словам Фархата, в обоих конфликтах Россия смогла выиграть благодаря своему стратегическому превосходству.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что Запад стремится нанести стратегическое поражение России и не скрывает этой цели.