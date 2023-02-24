Вашингтон, 24 февраля, 2023, 07:45 — ИА Регнум. План Китая по мирному урегулированию украинского кризиса прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 23 февраля в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как заявил Салливан, в китайском плане по урегулированию кризиса на Украине следовало остановиться на первом пункте, который декларирует уважение суверенитета стран.

«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как эта война завершится», — подчеркнул Салливан.

Советник президента США указал также, что принимать ключевые решения о судьбе своей страны должны только сами украинцы.