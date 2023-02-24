Тампа, США, 24 февраля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Благодаря российскому легионеру Илье Любушкину клуб «Баффало Сейбрз» смог одержать победу в упорнейшем матче над «Тампа-Бэй Лайтинг».

Miosotis Jade Спортивный комплекс «Амали-Арена». Тампа

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходил в Тампе на ледовом стадионе «Амали-Арена».

На 3-й минуте игры капитан хозяев Стивен Стэмкос открыл счёт. Через девять минут гости отыгрались и затем лидировали почти весь матч. Лишь за пять минут до конца встречи хоккеисты «Тампы» смогли сравнять счёт.

Было объявлено дополнительное время, и на 2-й минуте овертайма Илья Любушкин, играя в меньшинстве, забросил победную для «Баффало» шайбу — 6:5.