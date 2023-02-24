Вашингтон, 24 февраля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Оригинальный способ привлечения внимания действующего американского лидера Джозефа Байдена к экологической катастрофе в Огайо предложил сын экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 23 февраля Дональд Трамп — младший написал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась бы Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи», — такое предположение сделал Трамп-младший.

Напомним, грузовой состав с опасными химическими веществами 3 февраля сошел с рельсов в штате Огайо. В результате аварии несколько цистерн перевернулись и загорелись, а затем взорвались. Это привело к экологической катастрофе, которую в США назвали «Чернобылем в Огайо»: в районе аварии гибнут растения и животные, а у местных жителей возникли проблемы с дыханием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит президента США Байдена в Киев на фоне катастрофы в Огайо в Конгрессе назвали «пощёчиной каждому американцу».