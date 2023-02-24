Телемост связал военных, находящихся в зоне СВО, с их родными
Российские военнослужащие с помощью телемоста пообщались со своими родными
Самара, 24 февраля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Для родственников мобилизованных военнослужащих из двух регионов Поволжья Центральным военным округом был организован телемост из зоны СВО, сообщает 24 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Родственники, находящиеся в Самарской и Ульяновской областях, передали тёплые слова поддержки военнослужащим.
В свою очередь, военные рассказали от том, что у них всё хорошо и что они всем обеспечены, а также заверили своих близких, что победа, безусловно, за российской армией.
В мероприятии приняли участие руководители Самарской и Ульяновской областей, военный комиссар Самарской области, представители общевойсковой армии Центрального военного округа.