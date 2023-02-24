Чита, 24 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Преступники украли из автомобиля фельдъегерской службы в Забайкальском крае 60 кг золота, сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Каларском районе. В пресс-службе УМВД России заявили, что в полицию поступил сигнал о «проникновении в автомашину «Урал» и хищении драгоценного металла».

В ведомстве отметили, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Кроме того, к расследованию были привлечены и направлены в Каларский округ наиболее опытные сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе управление ФСБ по Якутии объявило о том, что мужчина, похитивший золото стоимостью 3,7 млн рублей в Оймяконском районе республики, был осужден на 3,5 года условного срока.