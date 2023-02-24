Пекин, 24 февраля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая в своём плане урегулирования конфликта на Украине считает необходимым прекращение односторонних санкций и выступает за поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Программа Китая по политическому урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов была опубликована 23 февраля на сайте МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему. Они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций без разрешения Совета Безопасности ООН. Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и «юрисдикцией длинных рук» в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их граждан.

Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики.