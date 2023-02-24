Вашингтон, 24 февраля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Изменений в готовности российских ядерных сил в США не видят и не вносят изменений в готовность своих ядерных сил. Такое заявление сделал 23 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Джейк Салливан

«Могу говорить лишь о том, что мы видим. А мы не видим каких-либо изменений в готовности российских ядерных сил», — так ответил Салливан на вопрос, допускают ли в Белом доме возможность применения Россией ядерного оружия.

Салливан добавил, что Вашингтон также не вносил изменений в готовность своих ядерных сил.

«Мы сохраняем бдительность. Мы также поддерживаем каналы [связи] с руководством России, чтобы иметь возможность доносить до них риски, которые влечет эскалация, а также то, насколько серьезными последствиями может грозить использование ядерного оружия», — пояснил Салливан.