Вена, 24 февраля, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене прошло со скандалом, связанным с попыткой нескольких активистов развернуть флаг Украины на фоне делегации Белоруссии, представители которой в ответ попросили «убрать тряпку».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS.

При этом выступающий от белорусской группы не стал реагировать на провокацию и продолжил свой доклад, в ходе которого он отметил, что прологом специальной военной операции России на Украине стало расширение НАТО на восток.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица опубликовал в своем микроблоге с изображением «нового флага США» стилизованного в украинских цветах. Этот шаг дипломата вызывал гнев среди американцев, которые потребовали в флаг.