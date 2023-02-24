Пекин, 24 февраля, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо содействовать экспорту зерна с Украины и поддержать восстановление разрушенных территорий, говорится в опубликованном 23 февраля китайском плане урегулирования украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Всем сторонам необходимо полностью и эффективно, и сбалансированно реализовать черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать важную роль ООН в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса.

Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

Напомним, что о существовании у Китая плана урегулирования конфликта на Украине впервые стало известно со слов главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.