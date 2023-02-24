Пекин, 24 февраля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Одним из ключевых моментов мирного разрешения украинского кризиса являются обеспечение безопасности атомных электростанций и снижение стратегических ядерных рисков, сообщает 23 февраля сайт МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и надежности мирных ядерных установок.

Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис. Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

Напомним, что Китай опубликовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса.