Пекин, 24 февраля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Чрезвычайно важными для урегулирования конфликта на Украине, на взгляд китайских властей, являются разрешение гуманитарного кризиса и защита гражданских лиц и военнопленных. Китайский план урегулирования украинского кризиса был опубликован 23 февраля на сайте МИД КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны следовать принципам нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов. Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах, улучшению гуманитарных условий и обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует поддержать ООН в выполнении координирующей роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов.

Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных.

Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.