Пекин, 24 февраля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Китай в своём плане урегулирования конфликта на Украине, опубликованном 23 февраля, призвал к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.

Fuzzy Gerdes Флаг Китая

Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряжённости и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня.

Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам в конфликте как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в этом отношении.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об имеющемся у КНР плане урегулирования украинского кризиса.