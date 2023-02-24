Вашингтон, 24 февраля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден должен ответить на три вопроса по Украине для восстановления доверия со стороны американцев, написала обозреватель Лиз Пик в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Она пояснила, что речь идет о теме, связанной с деятельностью США по Украине. Пик напомнила, что в ходе своего недавнего визита в Варшаву и Киев Байден рассказывал о конфликте на украинской территории.

Вместе с тем журналистка задалась вопросами, когда президент поднимал эту тему в разговоре с гражданами США и американской прессой. Первый вопрос, на который должен ответить глава государства, Пик сформулировала так: в чем состоит план Вашингтона по Украине и есть ли у его союзников по НАТО какая-либо стратегия по украинскому кризису.

Второй вопрос, по мнению обозревателя, должен касаться «печально известной коррупции» на Украине. Журналистка опасается, что Киев может разворовать средства, предоставляемые американской стороной, и поэтому финансирование необходимо контролировать жестче.

Еще один вопрос, который Пик хотела бы задать Байдену, затрагивает ту сумму средств, выделив которую США решат остановиться, перестав помогать Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Николай Азаров заявил, что американские власти знают о воровстве Киева средств, предоставляемых Вашингтоном, но закрывают на это глаза.