Москва, 24 февраля, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Высказывания главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных переговорах по конфликту на Украине опроверг помощник президента России Владимир Мединский. Соответствующее заявление Мединский сделал 24 февраля в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — отметил Мединский.

Таким образом советник президента России прокомментировал заявление главы МИД Швейцарии, которое он сделал в интервью газете «Тан». По словам Кассиса, в Женеве якобы проходят секретные переговоры по украинскому конфликту, но не на самом высоком уровне.

Кроме того, швейцарский министр отметил, что украинская сторона просила представлять её интересы в России, однако Москва не приняла данное предложение, поскольку российская сторона считает, что Женева утратила нейтралитет после введения ею антироссийских санкций ЕС.