Москва, 24 февраля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию положительно оценили более 80% граждан России. Об этом сказано в опубликованном 23 февраля исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«45% респондентов оценили свое впечатление от послания, как полностью положительное, 36% — скорее положительное», — указано в сообщении ВЦИОМ. Таким образом, позитивную оценку выступлению президента России дали 81% опрошенных.

При этом 82% респондентов уточнили, что речь российского лидера была им интересна целиком, 11% респондентов остались недовольны посланием президента, а 8% заявили о своём безразличии либо затруднились ответить.

Искренним и честным назвали послание президента России 78% опрошенных граждан.