Мехико, 24 февраля, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Возгорание произошло на территории нефтехранилища Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex на востоке Мексики в штате Веракрус. Об этом сообщило 23 февраля региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что произошло возгорание трубопровода, с пожаром работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям. Властями штата была проведена эвакуация из университета Исуатлан-дель-Суресте, расположенного в районе пожара. Населению предписано следить за поступающей информацией о ЧП.

Официальной информации о погибших или пострадавших не поступало. По данным регионального новостного интернет-портала Presencia, пятеро работников предприятия получили ожоги и были госпитализированы.

Стоит отметить, что принадлежащее Pemex нефтехранилище Tuzandepetl является крупнейшим в Мексике.