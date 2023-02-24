Москва, 24 февраля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Новая разведывательная машина, разработанная для Сил специальных операций российской армии, приступила к предварительным испытаниям, сообщает 24 февраля РИА Новости.

Kirill Borisenko
Бронеавтомобиль Тайфун

Новая машина на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» впервые была представлена на форуме «Армия-2022». Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения.

Разведывательный комплекс машины обладает обзорным цветным телевизионным каналом, инфракрасными каналами ближнего, среднего, дальнего диапазонов, а также каналом обнаружения оптических средств, который позволяет обнаруживать и определять координаты оптики противника, вплоть до прицелов снайперских винтовок, а человека комплекс идентифицирует на дальности до 18 километров.

Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных можно увеличить до 400 километров.