В России проходит испытания новая разведывательная машина для спецназа
На вооружение российского спецназа скоро поступит новая бронированная разведывательная машина
Москва, 24 февраля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Новая разведывательная машина, разработанная для Сил специальных операций российской армии, приступила к предварительным испытаниям, сообщает 24 февраля РИА Новости.
Kirill Borisenko
Бронеавтомобиль Тайфун
Новая машина на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» впервые была представлена на форуме «Армия-2022». Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения.