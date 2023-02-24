Берлин, 24 февраля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Для Германии не существует никаких «красных линий» в конфликте на Украине, заявил 23 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканал RTL и NTV.

Daniel Biskup Борис Писториус

«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то её не следует описывать публично. Дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы: не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками», — заявил Писториус.

Писториус подчеркнул, что Берлин работает вместе с партнёрами и будет продолжать действовать согласованно, но «очень расчетливо и взвешенно».

Министр заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолёты Украине, но если такое намерение выскажут другие страны, то Берлин будет приветствовать такое решение.

Напомним, германское правительство одобрило передачу киевскому режиму танков Leopard и разрешило другим странам реэкспортировать эти танки на Украину.