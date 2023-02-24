Министр обороны ФРГ: на Украине для нас нет «красных линий»
Глава военного ведомства ФРГ считает, что на Украине для Германии не существует «красных линий»
Берлин, 24 февраля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Для Германии не существует никаких «красных линий» в конфликте на Украине, заявил 23 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканал RTL и NTV.
«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то её не следует описывать публично. Дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы: не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками», — заявил Писториус.
Писториус подчеркнул, что Берлин работает вместе с партнёрами и будет продолжать действовать согласованно, но «очень расчетливо и взвешенно».
Министр заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолёты Украине, но если такое намерение выскажут другие страны, то Берлин будет приветствовать такое решение.
Напомним, германское правительство одобрило передачу киевскому режиму танков Leopard и разрешило другим странам реэкспортировать эти танки на Украину.