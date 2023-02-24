Вашингтон, 24 февраля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Объявление о предоставлении нового пакета военной помощи на 2 млрд долларов готовятся сделать в США. Об этом 23 февраля сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Уточняется, что речь идёт не о поставках военной техники и снаряжения из уже имеющихся запасов, а о заказах для предприятий военно-промышленного комплекса США. Это означает, что выделенные средства пойдут на финансирование производства техники и боеприпасов в США.

По данным телеканала, производство займёт несколько месяцев, при этом в приведённом перечне поставок техники и амуниции нет истребителей, о которых просил Киев. Для Украины будут заказаны ракеты для РСЗО HIMARS и снаряды калибра 155 мм, а также беспилотники и средства противодействия им, а также системы связи.

Кроме того, часть выделенных средств предполагается направить на обучение и подготовку личного состава, а также на техобслуживание и ремонт военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден готовится объявить о введении нового пакета антироссийских санкций.