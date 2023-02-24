Стамбул, Турция, 24 февраля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Из стамбульских больниц выписано более 11 тысяч пострадавших от землетрясения, сообщает 23 февраля агентство Anadolu.

Presidency of the Republic of Türkiye Реджеп Тайип Эрдоган посещает больницу

Всего с 6 февраля больницы Стамбула было доставлены самолётами санитарной авиации в ВВС Турции 12 374 граждан.

Из них 11 141 человек уже выписан из больниц, а 1 233 продолжают получать лечение.

Напомним, что количество погибших от землетрясения превысило 43 тысячи человек.