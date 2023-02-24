Варшава, 24 февраля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Польские власти в ближайшее время вышлют из республики белорусского военного атташе, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Польское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам представителя ведомства, Варшава пошла на такой шаг в ответ на выдворение Минском офицера связи Пограничной службы Польши после того, как польская сторона закрыла пункт «Бобровники» на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля польский министр обороны Мариуш Блащак объявил о том, что Польша устанавливает укрепления на дорогах, соединяющих республику с Белоруссией и Россией.