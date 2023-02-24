Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате, заявил 24 февраля депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

«ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки», — сказал Шеремет.

Депутат считает, что ООН дискредитировала себя своей однобокой политикой, растеряв авторитет в лице всего здравомыслящего международного сообщества.

«ООН уже не несет той важной системы сдержек и противовесов, а также изначально возложенного на неё смысла. Сегодня миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где все геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах», — сказал Шеремет.

Напомним, что 23 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюции по Украине.