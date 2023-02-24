Москва, 24 февраля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России на 24 февраля не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отрицательно ответил на вопрос, запланировано ли в этом году на 24 февраля какое-либо обращение российского лидера к гражданам России.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, есть ли в планах президента РФ 24 февраля обращение к российским гражданам.

Вопрос был связан с тем, что год назад, 24 февраля 2022 года, президент России обратился к согражданам и объявил о начале специальной военной операции на Украине по защите жителей Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ.