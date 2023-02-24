Вашингтон, 24 февраля, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Запад нарушил свое обещание России не проводить расширение НАТО, что и спровоцировало проведение специальной военной операции на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн 23 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, все заявления западных политиков о «неспровоцированном» конфликте несостоятельны. Макговерн также рассказал, что пытался выяснить причины того, что Москва и НАТО не зафиксировали документально указанные обещания Североатлантического альянса.

Он отметил, что разговаривал по этому вопросу с советником бывшего президента СССР Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным. Тот сообщил, что созданию соответствующего документа помешало множество факторов, включая нежелание Германии и существование Варшавского договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле экс-президент США Билл Клинтон заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток стало правильным решением. Он отказался считать этот процесс причиной спецоперации России на Украину.