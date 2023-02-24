Киев, 24 февраля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Украина и страны Запада должны усилить санкции против России, заявил 23 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент Украины Андрей Ермак

Ермак подчеркнул необходимость и дальше лишать РФ возможностей продолжать СВО на Украине. Он выразил уверенность в том, что общая политика экономического давления на Россию даёт результаты.

«Санкции — действенный инструмент в противостоянии со страной-агрессором. Они лишают Россию денег для продолжения войны и ослабляют ее военную мощь», — сказал Ермак.

Он отметил, что эффективность санкций зависит от «синхронности, системности, решительности и креативности» при их введении и реализации.

Ермак убежден, что дальнейшие санкции должны коснуться «Росатома», поскольку эта компания напрямую причастна к «актам агрессии и шантажа». Также нужно лишить Россию доходов от торговли алмазами.

Ермак посетовал на то, что Россия активно работает над уменьшением ущерба от санкций. По его словам, Россия переориентирует своих производителей на новые рынки сбыта, изменяет логистические маршруты, привлекает третьи страны в качестве посредников для обеспечения торговых операций.