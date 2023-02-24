Зеленский заявил о трудностях на восточном и южном направлениях
Зеленский заявил об очень сложной ситуации на южном и восточном направлениях боевых действий
Киев, 24 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Ситуацию на восточном направлении боевых действий назвал очень трудной президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Как уточнил Зеленский, он провёл расширенное заседание Ставки, в ходе которого заслушал отчёты по ключевым направлениям боевых действий.
Ситуацию на восточном направлении Зеленский охарактеризовал как «очень трудную и болезненную». Ситуацию на южном направлении глава Украины назвал «достаточно опасной».
Кроме того, Зеленский упомянул, что на заседании рассматривался вопрос о поставках вооружения, но детали президент Украины предпочёл скрыть.