Киев, 24 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Ситуацию на восточном направлении боевых действий назвал очень трудной президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как уточнил Зеленский, он провёл расширенное заседание Ставки, в ходе которого заслушал отчёты по ключевым направлениям боевых действий.

Ситуацию на восточном направлении Зеленский охарактеризовал как «очень трудную и болезненную». Ситуацию на южном направлении глава Украины назвал «достаточно опасной».

Кроме того, Зеленский упомянул, что на заседании рассматривался вопрос о поставках вооружения, но детали президент Украины предпочёл скрыть.