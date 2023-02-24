Анкара, 24 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины стянули к границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) от 15 тысяч до 20 тысяч человек, которые ждут приказа для вторжения на приднестровскую территорию, сообщил турецкий телеграм-канал SİYAH ORDU.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее Министерство обороны России предупредило о подготовке Киевом вторжения в Приднестровье и провокации в этой республике с привлечением переодетых в российскую форму украинских диверсантов.

В сообщении SİYAH ORDU также говорится, что власти Украины также запретили жителям приграничных с ПМР районов фотографировать и снимать на видео военную технику. При этом Молдавия закрыла транспортное сообщение с Приднестровьем.

Кроме того, в SİYAH ORDU утверждают, что ВСУ готовят наступление с двух сторон — от поселка Станиславка (Подольский район Одесской области) и Тымково (Кодымский район Одесской области).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия долгое время выполняла функцию миротворца в Приднестровье и будет заниматься этим дальше.