Анкара, 24 февраля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. В Турции увеличена отправка палаток в пострадавшие от землетрясения районы страны, сообщает 23 февраля агентство Anadolu.

Presidency of the Republic of Türkiye Реджеп Тайип Эрдоган в палаточном городке

В настоящее время в зоне стихийного бедствия разбито 287 палаточных городков. В них установлены 329 382 палатки. Больше всего палаток, 82 тысячи, установлено в провинции Хатай.

Также в районах, пострадавших от землетрясения, началась установка контейнеров. Их планируется поставить 100 тысяч.

Напомним, что в Турции разрушено или существенно повреждено 156 тысяч зданий.