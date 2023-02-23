Лондон, 24 февраля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии призовет другие страны G7 («Группы семи») помочь ВСУ нанести ущерб России за линией фронта специальной военной операции, сообщили 23 февраля в канцелярии британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Кроме того, политик собирается повторить свое предложение поддержки странам, которые заявят о готовности передать Украине истребители. В канцелярии также напомнили о желании Сунака добиваться «кардинального изменения» объемов поставок вооружений Киеву, чтобы улучшить позиции украинской стороны в конфликте с Россией.

Премьер-министр считает, что Запад должен действовать быстрее в вопросе поставок Киеву артиллерии, бронетехники и средств ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля газета The New York Times написала о том, что в Британии была сформирована секретная группа по закупкам боеприпасов для ВСУ.