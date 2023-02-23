Москва, 24 февраля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Информацию об осквернении памятника Советской армии — освободительнице в столице Болгарии городе Софии поручил запросить в МИД России председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом 23 февраля сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных», — сказано в сообщении.

Памятник Советской армии — освободительнице в Софии был осквернён неизвестными вандалами в День защитника Отечества. Посольство России в Болгарии назвало произошедшее кощунством и призвало власти страны принять меры для устранения последствий вандализма, установить и наказать виновных, а также прекратить искажать российско-болгарскую историю.