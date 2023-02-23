Берлин, 24 февраля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил 23 февраля в интервью телеканалу ZDF.

kremlin.ru Владимир Путин и Олаф Шольц

Шольц считает, что сначала должен наступить момент, открывающий перспективу мира. Это является одной из причин, по которой канцлер будет говорить с Путиным «снова и снова, чтобы убедить его в том, что всё не так, как он это представляет»

По мнению Шольца, следует надеяться, что «когда-нибудь наступит момент, когда действительно станут возможны честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным для украинцев результатам».

Напомним, что первая и последняя встреча Путина и Шольца состоялась 15 февраля 2022 года в Москве.