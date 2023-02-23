Париж, 24 февраля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Во Франции в честь Дня защитника Отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, сообщает 24 февраля РИА Новости.

Сталинград. 1943

Мероприятие состоялось в пригороде Парижа Курбевуа и было приурочено к 80-летию окончания Сталинградской битвы. На церемонии открытия выступил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Сегодняшний день для всех россиян — это особенный день, потому что мы отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник отмечается в нашей стране более 100 лет, а его корни уходят далеко в прошлое. Именно бойцы Красной армии, которые не дали возможность захватить Сталинград, были настоящими защитникам Отечества. Сталинград стал символом победы над нацизмом во Второй мировой войне», — сказал посол.

В свою очередь, экс-вице-мэр Курбевуа Серж Десесмезон заявил, что Сталинград остаётся примером стойкости и героизма русских солдат. Это событие, отметил он, стало поворотным в ходе Второй мировой войны.

Напомним, что Франция занимает первое место по количеству упоминаний Сталинграда в названиях улиц, площадей, проспектов, парков, станций метро и других топографических объектов.