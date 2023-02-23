Пекин, 24 февраля, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Переговоры о закупке ударных беспилотных летательных аппаратов ведёт Россия с Китаем. Об этом 23 февраля сообщило издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Уточняется, что российские представители ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology. Согласно полученной изданием информации, речь идёт о закупке Россией 100 ударных беспилотников.

Отмечается, что компания может изготовить и поставить к апрелю 100 прототипов беспилотников ZT-180.

Как уточнили военные эксперты, ZT-180 способен нести боеголовку массой от 35 до 50 килограммов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США предупредили Китай об опасности материальной поддержки военных усилий России.