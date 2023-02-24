Госдепартамент США назвал набор для письма от Путина самым дорогим подарком Байдену в 2021 году

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Набор для письма «Москва» с хохломской росписью стал самым дорогим подарком главе Белого дома Джо Байдену в 2021 году, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Его американскому лидеру подарил президент России Владимир Путин в ходе саммита в Женеве. В Госдепе уточнили, что стоимость набора оценивается в $12 тыс.

При этом Байден презентовал Путину солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай.