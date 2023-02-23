Вашингтон, 24 февраля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Набор для письма «Москва» с хохломской росписью стал самым дорогим подарком главе Белого дома Джо Байдену в 2021 году, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

Его американскому лидеру подарил президент России Владимир Путин в ходе саммита в Женеве. В Госдепе уточнили, что стоимость набора оценивается в $12 тыс.

При этом Байден презентовал Путину солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай.