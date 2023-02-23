Диярбакыр, Турция, 24 февраля, 2023, 01:42 — ИА Регнум. В Турции удалось спасти кошек, проведших в сильно повреждённом здании более двух недель, сообщает 23 февраля агентство Anadolu.

Кошка

Во время проведения мероприятий по сносу домов, находящихся в аварийном состоянии, в городе Диярбакаре неожиданно выяснилось, что в здании бизнес-центра находятся живые кошки. Оказалось, что они уцелели во время землетрясения благодаря тому, что находились внутри помещения в прочных клетках

Снос бизнес-центра был тут же остановлен и была проведена целая спасательная операция с применением кранов. Всего из здания было извлечено семь кошек, которые провели там целых 16 дней.

Один из спасённых животных, кот Пабло, после осмотра у ветеринара был передан своим хозяевам.

Напомним, что в результате землетрясения в Турции разрушены или сильно повреждены 156 тысяч зданий.